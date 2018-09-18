ماذا طلب السادات من سوريا خلال محادثات السلام مع إسرائيل؟

أكد العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي البروفيسور ويليم كوانت، أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات حاول جر السوريين لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر التي بدأت عام 1977.

وأضاف كوانت، في حلقة نقاش نظمها منتدى الجامعة الأمريكية في الذكرى الأربعين لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، أن الرئيس السادات كان يريد أن يكون السوريون والعرب معه في المفاوضات لكنه وجد رفضا من العرب فمضى منفردا في المحادثات عام 1977 لإبرام الاتفاقية.

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ولفت إلى أن السادات أراد تحقيق السلام في المنطقة بعد سنوات من الحرب مع إسرائيل.

ويستضيف المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد خبراء مشهورين، بعضهم من المشاركين في "كامب ديفيد" قبل أربعين عاما، ليشاركوا بالحديث عن ذكريات المعاهدة وتقديم المعلومات والتحليلات وتحليل التأثير الإقليمي والدولي لكامب ديفيد على التاريخ المعاصر، بحسب بيان صادر عن المنتدى.

المصدر: الوطن