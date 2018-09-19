سفارة اليمن في موسكو تكذّب اتهامات تخلّيها عن مبناها

كذّبت سفارة اليمن لدى موسكو أنباء متداولة عن سعيها للتخلي عن مقر بعثتها الدبلوماسية في موسكو والانتقال إلى شقق كبيرة مقابل "منافع مادية".

وقالت السفارة في بيان حصلت RT على نسخة منه: "تؤكد السفارة أنها تتخذ من المبنى الحالي مقرا لها منذ فترة طويلة"، مشيرة إلى أنها "ستواصل استئجاره من إدارة الخدمات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الروسية".

وحثت السفارة مواطنيها على "توخي الدقة والحذر في المعلومات والأخبار قبل نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالسفارة من مصادرها الرسمية".

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الحوثيون يناشدون لافروف

من جانبه، أعرب وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف عبد الله، عن أمله في تحرك السلطات الروسية ممثلة بوزارة خارجيتها للحؤول دون "أي إجراءات غير قانونية من قبل أفراد أو منتسبي السفارة" بشأن مبنى البعثة اليمنية.

وناشد شرف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في رسالة بعثها له "وقف أي تصرف في التعاقد الخاص بالمبنى أو أرضية السفارة إلى مرحلة ما بعد التسوية السياسية السلمية، حفاظا على ممتلكات وحقوق وتعاقدات الجمهورية اليمنية".

أما رابطة الطلاب اليمنيين في موسكو، فقد أبدت رفضها لما وصفتها بالـ"الترتيبات المشبوهة لنقل مقر بعثة بلادنا من المبنى الحالي إلى شقق مفروشة غير لائقة ببعثة دبلوماسية".

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وناشدت الرابطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي "وقف هذه المهزلة والتحقيق وكشف من يقف وراء هذه التصرفات المشبوهة واللامسؤولة والتي تشوه سمعة اليمن وتعرّض مصالح مواطنيه للخطر في بلد صديق ومهم كروسيا".

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وكانت وسائل إعلام بينها صحيفة "الخليج أونلاين" اتهمت السعودية بمحاولة وضع يدها على ممتلكات لليمن في موسكو والضغط على الجانب اليمني لنقل "أرض ومبنى السفارة اليمنية في موسكو إلى ملكيتها، مقابل نقل ممثليه اليمن إلى شقق كبيرة".

وتتخذ سفارة اليمن من مبناها الحالي الواقع إلى جوار مبنى سفارة المملكة السعودية وسط موسكو مقرا لها منذ أكثر من 30 عاما.

المصدر: RT + وكالات