طلاب يمنيون يعلنون اعتصاما مفتوحا أمام سفارة بلادهم في موسكو

بدأ طلاب يمنيون اعتصاما مفتوحا منذ أمس الاثنين أمام سفارة بلادهم لدى روسيا الاتحادية في موسكو، احتجاجا على عدم صرف الحكومة اليمنية مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ سنتين.

وقال طالب الدراسات العليا نبيل قاسم الحاج لـ "RT" وهو أحد المعتصمين، إنه لم يستلم أي مبلغ من مخصصاته المالية منذ أن وصل إلى الأراضي الروسية للدراسة في شهر سبتمبر 2016، مؤكدا أن 51 طالبا آخر من العام الدراسي ذاته 2016-2017 كذلك لم يحصلوا على مخصصاتهم.

وأوضح الحاج أنه قام أمس الاثنين، برفقة أحد زملائه الطلاب، بمقابلة السفير اليمني، أحمد سالم الوحيشي، والملحق الثقافي، أنور الصبيحي، داخل السفارة، ولم يُطرح عليهما أي حلول من قبل مسؤولي السفارة، واقتصر الرد على اقتراح بتسجيل أسماء الطلاب الـ 52 الذين لم يستلموا لغاية الآن مستحقاتهم لكي تُرفع إلى وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية في اليمن، مؤكدا أن الاجتماع لم يأت بجديد، فقد تم تقديم كشوفات بأسماء الطلاب أثناء اعتصام مماثل في يناير الماضي، وعلى هذا الأساس قرر المعتصمون حينها إنهاء فعاليتهم لإتاحة الفرصة لإيجاد حلول لمشكلتهم.

RT

وأضاف الحاج أن الطلاب اعتبروا عودة المسؤولين بهم إلى النقطة التي انتهت بها المفاوضات معهم في الاعتصام السابق استهتارا بمطالبهم المشروعة، وقرروا الاستمرار باعتصامهم هذه المرة حتى تحقيق مطلبهم إسوة بزملائهم من نفس دفعة العام الدراسي 2016 – 2017 الذين ابتعثوا إلى ماليزيا ومصر والصين ودول أخرى وحصلوا على كافة مستحقاتهم.

ويقدر عدد الطلاب اليمنيين في مختلف المؤسسات التعليمية الروسية بحوالي 2000 طالب في شتى التخصصات، وقد حصل جميعهم، حسبما أفاد الطلاب المعتصمون لـ RT، على مخصصاتهم المالية ولم يتبق إلا دفعة التبادل الثقافي بين روسيا واليمن للعام الدراسي 2016- 2017 الذين حصلوا على قبولاتهم الجامعية وتأشيرات الدخول إلى الأراضي الروسية من السفارة اليمنية في صنعاء قبل إقفالها.

وتبلغ المخصصات الشهرية للطلبة المعتصمين بموسكو على النحو التالي: 600 دولار في مرحلة البكالوريوس، و666 دولارا في مرحلة الماجستير و1000 دولار في مرحلة الدكتوراه.

المصدر: RT