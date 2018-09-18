برلين: يجب تنفيذ الاتفاق حول إدلب

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي، حول إدلب يجب أن تنفذ.

وأشار هايكو ماس، إلى أنه لم يكن من الممكن، حتى الآن، تنفيذ ذلك بخصوص الاتفاقات الخاصة بسوريا.

وجاء في تصريح للوزير، نشر اليوم على صفحة الخارجية الألمانية في تويتر: "كل ما يمكن أن يساعد في منع وقوع كارثة إنسانية، يعتبر جيدا. وقمنا في الأسبوع الماضي بالدعوة لذلك. والآن يجب تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي. حتى الآن لم يكن من الممكن تنفيذ ذلك بخصوص الاتفاقات الخاصة بسوريا".

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ويوم أمس، اتفق الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، على تشكيل منطقة عازلة منزوعة السلاح في إدلب، قبل حلول 15 أكتوبر المقبل، بين الجيش السوري وقوات المعارضة. ووقع وزيرا الدفاع في الدولتين على مذكرة تفاهم بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

المصدر: نوفوستي





