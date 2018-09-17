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البنتاغون ينفي تنفيذ أي قصف على اللاذقية السورية اليوم

أخبار العالم العربي

البنتاغون ينفي تنفيذ أي قصف على اللاذقية السورية اليوم
AFP
صورة من الأرشيف
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نفى المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون توجيهه أي ضربات إلى مواقع في سوريا، اليوم الاثنين، في أعقاب استهداف مؤسسة صناعية في مدينة اللاذقية السورية بقصف صاروخي.

وقال روبرتسون في حديث لـ "صوت أمريكا": "بوسعي أن أقول بكل وضوح إننا لم نقم بذلك".

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ويأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء الاثنين لعدوان صاروخي مجهول المصدر، وأسقطت عددا من الصواريخ التي استهدفت مؤسسة الصناعات التقنية في اللاذقية.

المصدر: صوت أمريكا

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