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هجوم على اللاذقية والدفاعات السورية تسقط عدة صواريخ

أخبار العالم العربي

هجوم على اللاذقية والدفاعات السورية تسقط عدة صواريخ
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أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بسماع انفجارات في سماء اللاذقية بسوريا، وأشار التلفزيون السوري إلى أنه لم يتضح مصدر الانفجارات حتى الآن.

وحسب التلفزيون السوري، "استهدف العدوان مؤسسة الصناعات التقنية" في اللاذقية. وأضاف أن المضادات الجوية تصدت لهذا العدوان وأسقطت عددا من الصواريخ. 

وأوضح أن الصواريخ كانت قادمة من عرض البحر باتجاه اللاذقية وتم اعتراض عدد منها قبل أن تصل إلى أهدافها.

كما نفت وسائل الإعلام السورية صحة الأنباء حول استهداف مصفاة بانياس التي تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام سورية

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