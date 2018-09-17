الإمارات: بدء عمليات عسكرية واسعة النطاق على الحديدة من عدة محاور

أفادت وكالة أنباء الإمارات ببدء عمليات عسكرية نوعية واسعة النطاق في اتجاه مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية في مدينة الحديدة شمال غربي اليمن.

ونقلت الوكالة عن قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن العميد علي الطنيجي، قوله إن عملية عسكرية واسعة النطاق بدأت "في اتجاه مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وتحرير مدينة الحديدة من عدة محاور وذلك بعد تعزيز تواجد القوات في منطقة الكيلو 16 وقطع أهم خطوط إمداد الحوثيين الرابط بين صنعاء والحديدة ومحاصرتهم داخل المدينة".

خبر | بدء عمليات عسكرية واسعة النطاق لـ #تحرير_الحديدة من عدة محاور.. وقائد قوات التحالف في الساحل الغربي: الحوثيون فقدوا قدرتهم على الصمود#وامhttps://t.co/iUabXv4PIr — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) 17 сентября 2018 г.

وقال إن "قوات التحالف العربي بقيادة السعودية تواصل عملياتها العسكرية في الساحل الغربي لليمن بمشاركة قوات المقاومة اليمنية المشتركة من خلال خطط عسكرية استراتيجية مفاجئة لا تتوقعها عناصر الميليشيات التي باتت في انهيارات متلاحقة أمام تقدم القوات حيث تتساقط مواقعها بشكل متواصل وسط هروب مسلحيها من جبهات القتال تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم، وذلك بعد السيطرة على مناطق استراتيجية في جبهة الحديدة وقطع خطوط إمدادهم".

المصدر: وام