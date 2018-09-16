موريتانيا.. الحزب الحاكم يحصد الأغلبية البرلمانية

أكد رئيس الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية" الموريتاني سيدي محمد ولد محم، فوز الحزب بـ 22 نائبا الذين تأجل حسمهم للشوط الثاني من الانتخابات في 12 دائرة داخل البلاد.

وكتب ولد محم في تغريدة على حسابه في تويتر الأحد: "بحمد الله وتوفيقه تم حسم كافة المجالس الجهوية على عموم التراب الوطني لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية".

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بحمد الله وتوفيقه تم حسم كافة المجالس الجهوية على عموم التراب الوطني لصالح حزب الاتحاد من اجل الجمهورية.

وهي رسالة في غاية الوضوح يبعث بها الشعب الموريتاني إلى صاحب فكرة هذه المجالس فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

بالتأكيد.... رسالتكم وصلت. — سيدي محمد ولد محم (@SMohamedMaham) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف السياسي الموريتاني في تغريدة أخرى: " 22 نائبا من أصل 22 وفي عشر دوائر انتخابية جرى التنافس عليها في الشوط الثاني وتم حسمها جميعا لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية".

22 نائبا من اصل 22 وفي عشر دوائر انتخابية جرى التنافس عليها في الشوط الثاني وتم حسمها جميعا لصالح حزب الاتحاد من اجل الجمهورية.

فالحمد لله الذي بنعمه وفضله تتم الصالحات. — سيدي محمد ولد محم (@SMohamedMaham) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

وينص القانون الموريتاني على أن رئيس المجلس الجهوي يُنتخب بالأغلبية المطلقة، بينما يتم انتخاب المستشارين بالنظام النسبي، بناء على القاسم الانتخابي والباقي الأكبر.

وتعد المجالس الجهوية للتنمية في موريتانيا، البديل المقدم من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمجلس الشيوخ الذي ألغي العام الماضي في استفتاء شعبي، قاطعته المعارضة ووصفته بأنه "عبثي".

أما الدوائر التي تأجل فيها الحسم للشوط الثاني فهي:

1.مقاطعة جكني بولاية الحوض الشرقي، وكان التنافس فيها بين حزبي الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم UPD.

2. مقاطعة باركيول بولاية العصابة، وكان التنافس فيها بين الاتحاد من أجل الجمهورية، وتحالف حزب الرفاه والتحالف الوطني الديمقراطي.

3. مقاطعة كرو بولاية العصابة، وكان التنافس فيها بين الاتحاد من أجل الجمهورية، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل".

4. مقاطعة مونكل بولاية كوركل، وكان التنافس فيها بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وحزب الكرامة.

5. مقاطعة بوكي بولاية البراكنة، وكان التنافس فيها بين الاتحاد من أجل الجمهورية، وتحالف التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد AJD/MR.

6. مقاطعة إمبان بولاية البراكنة، وكان التنافس فيها بين الاتحاد من أجل الجمهورية، والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (UDP).

7.مقاطعة روصو عاصمة ولاية الترارزة، وكان التنافس بين الاتحاد من أجل الجمهورية، ولائحة مشتركة بين حزبي التحالف الشعبي التقدمي والوئام الديمقراطي.

8. مقاطعة كرمسين بولاية الترارزة، وكان التنافس فيها بين الاتحاد من أجل الجمهورية، والوئام الديمقراطي.

9. مقاطعة غابو بولاية كيدماغا، وكان التنافس فيها بين الاتحاد من أجل الجمهورية والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (UPD).

10. مقاطعة الزويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور، وكان التنافس فيها بين الاتحاد من أجل الجمهورية، ولائحة مشتركة بين حزبي التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد AJD/MR.

11. مقاطعة إفديرك بولاية تيرس الزمور، وكان التنافس فيها بين الاتحاد من أجل الجمهورية، والتجمع من أجل الحرية والديمقراطية (تحدي).

12. مقاطعة أوجفت بولاية آدرار، وكان التنافس فيها بين الاتحاد من أجل الجمهورية، وحزب الكرامة.

المصدر: وسائل إعلام موريتانية