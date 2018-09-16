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الإمارات تقدم تسهيلات للوافدين المتقاعدين لديها

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الإمارات تقدم تسهيلات للوافدين المتقاعدين لديها
Reuters Amr Dalsh
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اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي نظاما جديدا يمنح بموجبه الوافدين في الدولة إقامة طويلة الأمد بعد تقاعدهم، مدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

وكتب نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم الأحد: "النظام الجديد للإقامة سيسمح للوافدين بالحصول على إقامة طويلة الأمد بعد تقاعدهم".

وأضاف: "ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله تخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء على القطاع الصناعي بالدولة.. كما اعتمدنا نظاما يسمح للإخوة الوافدين بالإقامة طويلة الأمد، بعد التقاعد.. بدأنا اليوم الاجتماع الأول للمجلس بعد الإجازة، واستأنفنا مباشرة مسيرة تعزيز اقتصادنا الوطني".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن القانون الجديد يمنح امتيازات خاصة بالإقامة مدة 5 سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الـ55 وما فوق حسب شروط محددة.

ومن أهم تلك الشروط أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهريا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019.

المصدر: وكالات

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