حكومة هادي تنتقد الاتفاق الحوثي الأممي على مد الجسر الجوي

انتقد وزير الخارجية اليمني معمر الأرياني، ‏منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ‏ليز غراندي، على توقيعها مع الحوثيين اتفاقية تقضي بمد جسر جوي لنقل الحالات الحرجة للعلاج خارج البلاد.

وكتب المسؤول اليمني في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "المذكرة لما سمي بإنشاء جسر جوي طبي، تطور خطير وسقوط مدوي يكشف مستوى الدعم الذي تقدمه المنسقة للحوثيين في تحد صارخ لكافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية".

٢-#المليشيا_الحوثية وبعد أن فشلت في تهريب خبراء حزب الله وايران وقياداتها للخارج عبر الضغط على الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي ومقايضتهم بتوجه وفدها لمشاورات جنيف3،هاهي منسقة الشئون الانسانية توقع اتفافية معهم تتضمن رحلات سيتم تهريب تلك الشخصيات تحت مزاعم الحالات الحرجة pic.twitter.com/zUZaEZygfN — معمر الإرياني (@ERYANIM) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨

وتابع: "بعد فشل الحوثيين في تهريب خبراء حزب الله وإيران وقياداتها للخارج عبر الضغط على الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي ومقايضتهم بتوجه وفدها لمشاورات جنيف 3، ها هي غراندي توقع اتفاقية معهم تتضمن رحلات يتم خلالها تهريب تلك الشخصيات تحت مزاعم الحالات الحرجة".

واعتبر الوزير اليمني أن "ما قامت به منسقة الشؤون الإنسانية يتناقض وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يصف الأزمة بشكل واضح بين حكومة دستورية وانقلاب".

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وتساءل الأرياني، عمّا إذا كانت غراندي قد قدمت للحوثيين "مكافأة نظير إفشالهم مشاورات السلام وتسببهم في إطالة أمد الأزمة والحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني"؟

وشدد على أن الحكومة اليمنية "لن تتردد تحت أي ظرف في القيام بواجباتها في حماية مصالح الشعب واتخاذ ما تراه مناسبا".

المصدر: حساب الأرياني على تويتر