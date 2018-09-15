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التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان

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التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان
almasirah.net
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة اليمنية باتجاه منطقة جازان جنوب غربي المملكة.

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وصرح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي أن "قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت، في تمام الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة إطلاق صاروخ باليستي" من قبل الحوثيين.

وأضاف المالكي أن الصاروخ "أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، مؤكدا أن اعتراضه لم يسفر عن أي إصابات.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للصواريخ الباليستية التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه الأراضي السعودية بلغ حتى الآن 196 صاروخا، تسببت في مقتل 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

من جانبها، أكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية" استهدفت مساء اليوم السبت، المدينة الاقتصادية في جازان بصاروخ باليستي من طراز "بدر 1".

ونقلت القناة عن مصدر في القوة الصاروخية التابعة للحوثيين قوله إن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة وخلف خسائر مادية داخل المنشأة الحيوية المستهدفة".

المصدر: وكالات

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