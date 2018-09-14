التحالف العربي: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه جازان السعودية

أعلن "التحالف العربي" الداعم لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في اليمن، مساء اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ باليستي، أطلقه جماعة الحوثي اليمنية باتجاه مدينة جازان جنوب غربي المملكة.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت "من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات".

وأضاف أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأنه أطلق من أراضي محافظة صعدة اليمنية "بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وأشار المالكي إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية بلغت حتى الآن (195) صاروخا، تسببت في مقتل 112 مدنيا، وإصابة المئات.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت قناة "المسيرة نت" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن أن قوتها الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدر1" لاستهداف مصفاة لشركة "آرامكو" النفطية في منطقة جازان.

ونقلت القناة عن مصدر في القوة الصاروخية قوله إن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة وخلف خسائر مادية داخل المصفاة النفطية المستهدفة".

المصدر: وكالات