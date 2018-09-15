وزارة الصحة في غزة تحذر من كارثة في المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الخدمات الطبية، التي يقدمها مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، مهددة بالتوقف جراء نفاد كميات الوقود المشغلة لمولداته الكهربائية.

🚨 ازمة الوقود تهدد الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي خلال اسبوع — د.أشرف القدرة (@press221) September 15, 2018

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان مقتضب، اليوم السبت إن أزمة الوقود تهدد الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي خلال أسبوع.

ويعتبر هذا التحذير الثالث من نوعه، والذي تطلقه وزارة الصحة في غزة، في غضون أسبوعين، جراء نفاد كميات الوقود المشغلة للمولدات الكهربائية داخل المستشفيات.

وكانت الوزارة حذرت سابقا من توقف الخدمات الصحية داخل مستشفى "بيت حانون" شمالي قطاع غزة، و"أبو يوسف النجار" في مدينة رفح جنوبي القطاع؛ جراء نفاد الوقود.

كما حذرت الوزارة من مضاعفات وآثار صحية خطيرة جدا على المرضى في حال نفاد كميات الوقود وعدم وجود كميات احتياطية أو بديلة داخل مستشفيات القطاع.

وطالبت المؤسسات المانحة والمنظمات الدولية والإغاثية بالتحرك العاجل لتوفير كميات ثابتة ومنتظمة من الوقود.

وحسب وزارة الصحة، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12 ساعة يوميا، بينما تحتاج حوالي 950 ألف لتر شهريا حال انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يوميا.

وتشهد الخدمات الصحية في غزة تراجعا، في ظل الإغلاق المتكرر لمعبر كرم أبو سالم، وانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، وعدم إدخال كميات وافية من الوقود لاستمرار الخدمات.

المصدر: وكالات