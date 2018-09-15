الحشد الشعبي يعلن تشكيل عشرة ألوية احتياطية تطوعية في البصرة

أعلن قسم التعبئة في مكتب هيئة الحشد الشعبي في البصرة عن تشكيل عشرة ألوية احتياطية من واجبها مساندة الحشد الشعبي والقوات الأمنية في المحافظة، ودعا المواطنين الى ترقب فتح باب التطوع.

وذكر بيان صادر عن قسم التعبئة في مكتب الهيئة أن "هيئة الحشد الشعبي (مكتب البصرة) تعلن عن تشكيل قوات التعبئة الاحتياطية (التطوعية) مكونة كوجبة أولى من عشرة ألوية تتوزع في مختلف مناطق المحافظة لكي يتصدى الشباب البصري للأخطار المحتملة في مناطقهم بأنفسهم"، مبينا أن "القوات الاحتياطية تهدف إلى مساندة الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وواجبها حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة وتقديم العون والخدمات للأهالي".

ولفت قسم التعبئة إلى أن تشكيل القوات الاحتياطية جاء بعد الأحداث الأخيرة في البصرة، وما جرى من استغلال لمطالب المتظاهرين من قبل "مخربين مدعومين من جهات خارجية" لزعزعة استقرار المحافظة وتهديد أمنها وحرق وتدمير الممتلكات العامة ومحاولة المساس بالحشد الشعبي، مضيفا أن الأولية الاحتياطية ستكون بأسماء شهداء المناطق، وقريبا سيتم فتح باب التسجيل للراغبين بالتطوع.

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يذكر أن البصرة تعد الرافد الأساسي للحشد الشعبي منذ تأسيسه، حيث منها غالبية المقاتلين ونسبة كبيرة من القادة، وتمتلك معظم فصائل وتشكيلات الحشد مكاتب في المحافظة، ضمنها منظمة بدر (الجناح العسكري)، وكتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، ولواء المنتظر، وسرايا السلام، وسرايا أنصار العقيدة، وسرايا عاشوراء، وعصائب أهل الحق، ولواء الشباب الرسالي، وحركة النجباء، وقوات الشهيد الصدر، وحركة أنصار الله الأوفياء، وبعض تلك المكاتب تم إحراقها خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة قبل أيام.

المصدر: "السومرية"