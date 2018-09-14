بالصور.. جنود سعوديين في مناورات "النجم الساطع"

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن مناورات التمرين العسكري المشترك ( النجم الساطع 2018 ) مستمرة في قاعدة "محمد نجيب العسكرية" في مدينة الإسكندرية المصرية.

ووفقا لـ (واس)، فقد نفذت وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة السعودية عددا من المهام التدريبية المشتركة مع القوات الصديقة المشاركة في التمرين، مثل اقتحام وتطهير المواقع المحصنة والقفز الحر والإنزال المظلي والرماية بالذخيرة الحية.

المشاركة في #تمرين_النجم_الساطع2018 يندرج ضمن الخطط التدريبية للقوات المسلحة لرفع الجاهزية القتالية لدى منسوبيها وتبادل الخبرات وصقل المهارات العسكرية للمشاركين وسط بيئة قتال حقيقية .#واسpic.twitter.com/kAwRetwCfV — واس (@spagov) September 14, 2018

وتزامنا مع التمرين الميداني عقدت ندوات ومحاضرات للمشاركين في التمرين، فيما اشتمل التمرين على تدريب عبر المشبهات القتالية والتي تحاكي الواقع.

وتندرج المشاركة في تمرين النجم الساطع 2018 ضمن الخطط التدريبية للقوات المسلحة لرفع الجاهزية القتالية لدى منسوبيها وتبادل الخبرات وصقل المهارات العسكرية للمشاركين وسط بيئة قتال حقيقية.

المصدر: (واس)