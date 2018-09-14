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بالصور.. جنود سعوديين في مناورات "النجم الساطع"

أخبار العالم العربي

بالصور.. جنود سعوديين في مناورات
Reuters Faisal Mahmood
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن مناورات التمرين العسكري المشترك ( النجم الساطع 2018 ) مستمرة في قاعدة "محمد نجيب العسكرية" في مدينة الإسكندرية المصرية.

ووفقا لـ (واس)، فقد نفذت وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة السعودية عددا من المهام التدريبية المشتركة مع القوات الصديقة المشاركة في التمرين، مثل اقتحام وتطهير المواقع المحصنة والقفز الحر والإنزال المظلي والرماية بالذخيرة الحية.

وتزامنا مع التمرين الميداني عقدت ندوات ومحاضرات للمشاركين في التمرين، فيما اشتمل التمرين على تدريب عبر المشبهات القتالية والتي تحاكي الواقع.

وتندرج المشاركة في تمرين النجم الساطع 2018 ضمن الخطط التدريبية للقوات المسلحة لرفع الجاهزية القتالية لدى منسوبيها وتبادل الخبرات وصقل المهارات العسكرية للمشاركين وسط بيئة قتال حقيقية.

المصدر: (واس)

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