النيابة المصرية تكشف سبب وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة

أصدرت النيابة العامة المصرية اليوم بيانا جديدا يسلط الضوء على سبب وفاة سائحين بريطانيين في فندق بالغردقة وسط ظروف غامضة أواخر الشهر الماضي.

وأشار النائب العام المصري نبيل صادق في البيان الصادر اليوم إلى أن سبب وفاة الزوجين البريطانيين تعود لإصابتهما بجرثومة E-COLI الخبيثة التي تسبب الإسهال الشديد والغثيان المؤدي إلى القيء.

وقال إن الرجل ويدعى جون كوبر(69 عاما)، كان يعانى من قيء وإسهال قبل وفاته وأن الطبيبين المحليين قدما له العلاج الذي اعتبراه لازما، إلا أن حالته أخذت في التدهور إلى أن توفي، وأكد الطبيبان المعالجان أن سبب الوفاة هو توقف عضلة القلب والتنفس.

وخلص تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة الرجل نجمت عن النزلة المعوية الحادة والشديدة نتيجة لإصابته بهذه الجرثومة الخبيثة، وما أدت إليه من الإسهال والقيء واختلال في مستوى الأملاح بالدم قد ساهم في زيادة شدة النزلة وتأثيرها على الحالة المرضية الشديدة في القلب المتمثلة بضيق الشرايين، مما نتج عنه نقص في الإمداد الوعائي للقلب متوافقا مع تأثيرات العدوى المرضية، وذلك أسفر عن وفاة الرجل في نهاية المطاف.

وبخصوص الزوجة وتدعى سوزان كوبر(63 عاما) قال المدعي العام أنها لم تستجب لعلاج في عيادة الفندق حيث تم نقلها إلى أحد المستشفيات الذي أفاد بأن السائحة وصلت إليه في حالة توقف للدورة الدموية والتنفسية ولم تستجب لإجراءات الإنعاش القلبي والرئوي التي استمرت لمدة 30 دقيقة حتى إعلان وفاتها.

وعزا تقرير الطب الشرعي وفاة السيدة إلى إصابتها ببداية متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي HUS، مما أدى إلى وفاتها، مرجحا أن يعود سبب ذلك إلى إصابتها بجرثومة E-COLI أيضا، كونها مقيمة مع زوجها المتوفي بذات الغرفة وملازمتها له في التنقل وتناول ذات الطعام.

وأكد بيان النائب العام أن النيابة العامة ستواصل التحقيقات في القضية حتى الانتهاء منها.

وفيما يلي النص الكامل لبيان النائب العام بخصوص الحادث.

اليوم السابع

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اليوم السابع

المصدر: وسائل إعلام مصرية