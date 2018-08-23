وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة المصرية بظروف غامضة

أكدت مصادر أمنية وقضائية في مصر، اليوم الخميس، وفاة سائحين بريطانيين في ظروف غامضة خلال قضائهما إجازة الصيف في أحد فنادق مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضحت المصادر لوسائل الإعلام المحلية أن السائحين شعرا قبل وفاتهما مساء الثلاثاء الماضي بحالة إعياء.

وأضافت المصادر أن السائحين هما جون جوسن، البالغ 70 سنة، وشعر بحالة إعياء، وتوفي قبل نقله إلى المستشفى، ونقل جثمانه إلى المشرحة بعد إبلاغ النيابة للتحقيق، والمتوفية الثانية هي زوجته سوزان السين،ولها 64 سنة، وقد شعرت بآلام بعد مرور ساعتين على وفاة الزوج، وجرى نقلها لمستشفى الغردقة العام، إلا أنها توفيت فور وصولها.

وأشارت المصادر إلى أن السائحين كانت بصحبتهما ابنتهما البالغة 38 سنة، لكنها لم تشعر بأي أعراض مشابهة.

وذكرت أن النيابة أمرت بتشريح الجثتين لبيان أسباب الوفاة، واستدعت المسؤولين بفندق "Steigenberger"، الذي كان يقيمان فيه.

وأفادت معاينة النيابة ومناظرة الجثتين بعدم وجود أي آثار لإصابات خارجية، كما أكدت التحقيقات أن السائحين تناولا الطعام ذاته مع ابنتهما وبقية أفراد الفوج السياحي، وفتح التحقيق لمعرفة سبب الوفاة، واستبعدت المصادر وجود شبهة جنائية في الحادث.

فيما قال طبيب بمستشفى الغردقة لموقع "المصري اليوم" إن "سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية، وتوقف عضلات القلب".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت صحيفة "Guardian" البريطانية بوفاة سائحين بريطانيين خلال قضاء إجازتهما، التي نظمتها شركة "Thomas Cook" السياحية بإحدى منتجعات الغردقة، مشيرة إلى أن تفاصيل الحادث لا تزال غير محددة والتحقيق فيه مستمر.

كما نقلت الصحيفة عن الخارجية البريطانية قولها إنها تتواصل مع الشركة السياحية المحلية، التي شاركت في تنظيم إجازة الزوجين، على خلفية الحادث.

المصدر: المصري اليوم + Guardian