شركة سياحية تخرج ببيان حول قضية وفاة سائحين بريطانيين في مصر

أكدت شركة "توماس كوك" للسفر، العثور على مستويات عالية من بكتيريا "إي كولاي"، خلال فحوصات شملت الفندق الذي توفي فيه زوجان بريطانيان في الغردقة بمصر الشهر الماضي.

وأجرى خبراء مستقلون مجموعة من الفحوص على الطعام ومعايير النظافة، ورصدوا "مستوى مرتفعا من بكتيريا (إي كولاي) والبكتيريا العنقودية".

وقالت الشركة: "رغم ذلك، فإن الطبيب فانيا غانت والخبراء المستقلين لا يعتقدون أن هذه النتائج تقدم أي تفسير لسبب الوفاة الغامضة للسيد والسيدة كوبر".

وأضافت، "نحن بانتظار نتيجة تشريح جثتيهما التي تجريها السلطات المصرية.. من الواضح من هذه النتائج أن شيئا ما لم يسر على ما يرام.. وأن المعايير كانت أقل من المتوقع".

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يشار إلى أن فحص الهواء وجودة الماء كانا سليمين، ولم يقدما دليلا على وجود أحادي أوكسيد الكربون.

وألقت الشركة باللوم على المستويات المرتفعة لبكتيريا "أي كولاي" والبكتيريا العنقودية في ارتفاع نسبة المرض بين نزلاء الفندق مؤخرا.

وتوفي جون وسوزان كوبر الشهر الماضي، بعد أن توعكا بشكل مفاجئ خلال رحلة تتضمن إقامة شاملة في أحد فنادق الغردقة على البحر الأحمر.

المصدر: أ ف ب