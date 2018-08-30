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مصر تجري فحوصا مخبرية في فندق توفي فيه زوجان بريطانيان

أخبار العالم العربي

مصر تجري فحوصا مخبرية في فندق توفي فيه زوجان بريطانيان
Reuters Mohamed Abd El Ghany
مدينة الغردقة السياحية في مصر - أرشيف
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أعلنت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط، إن السلطات ستقوم بإجراء الفحوصات المخبرية في فندق توفي فيه زوجان بريطانيان الأسبوع الماضي، وإن الطب الشرعي سيكمل تشريح الجثتين.

وقالت وزيرة السياحة في بيان: "تجري حاليا عمليات تشريح الجثتين بواسطة فريق من الطب الشرعي، وأتوقع انتهاء ذلك خلال الأسبوع المقبل".

من جهتها، أكدت النيابة العامة، سلامة أنظمة التكييف والتبريد في الفندق عقب قيام لجنة هندسية بفحص تلك الأنظمة.

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وقالت وزارة السياحة في بيان، إن رئيس الوزراء المصري ووزيرة السياحة أكدا لبيتر فانكهاوزر الرئيس التنفيذي لشركة "توماس كوك" السياحية، التزام مصر بشفافية التحقيق في وفاة البريطاني وزوجته، عقب قيام الشركة بإجلاء عملائها.

وغادر جون كوبر (69 عاما)، وزوجته سوزان(63 عاما)، الحياة بفارق ساعات يوم 21 أغسطس الماضي، أثناء عطلتهما في فندق بمنتجع الغردقة المصرية على البحر الأحمر.

وتعتمد مصر بشدة على عائدات السياحة التي زادت العام الجاري، بعد أن تضررت بشدة في السنوات التي أعقبت انتفاضة عام 2011.

المصدر: رويترز

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