مصادر طبية مصرية تكشف ملابسات وفاة زوجين بريطانيين في فندق بالغردقة

كشفت مصادر طبية مصرية عن تفاصيل مثيرة بخصوص وفاة زوجين بريطانيين في أول أيام عيد الأضحى، في أحد فنادق الغردقة.

إقرأ المزيد

وقال مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، إن السائح البريطاني الذي يدعى جون جونس كوبر، ويبلغ من العمر 69 عاما، أصيب بأزمة قلبية في أول أيام عيد الأضحى، ولا توجد شبهة جنائية.

وأضاف أنه تم وضع جثته في مشرحة المستشفى لحين وصول زوجته واستلامها، لكن ما راعهم بعد 7 ساعات من نفس اليوم، أنهم استقبلوا جثة أخرى تبين أنها لزوجة السائح كوبر، وتدعى سوزان الين، وهي إنجليزية الجنسية وتبلغ من العمر 64 عاما.

وأشار المصدر إلى أن السبب الطبي "وفاة طبيعية"، نتيجة هبوط في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب، مرجحا أن يكون ذلك حزنا على فراق زوجها.

وتوفي الزوجان أمس الخميس خلال قضائهما إجازة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في مصر.

المصدر: مصريون