شركة سياحية تجلي زبائنها من فندق مصري إثر وفاة سائحين

أجلت شركة "توماس كوك" للسياحة جميع زبائنها من فندق بالغردقة على ساحل البحر الأحمر في مصر بعد وفاة زوجين بريطانيين.

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وقالت الشركة، أمس الخميس، إن ظروف وفاة الزوجين ما زالت غامضة، لكنها تلقت تقارير أخرى عن وجود أعراض مرضية مطردة لديهما.

وتوفي جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان (63 عاما) من بيرلني في مقاطعة لانكشير البريطانية أثناء إقامتهما في فندق على ساحل البحر الأحمر في الغردقة.

وكانت مصادر أمنية وقضائية مصرية قد أكدت أن السائحين شعرا قبل وفاتهما مساء الثلاثاء الماضي بحالة إعياء، وتوفي جون كوبر قبل نقله إلى المستشفى، ونقل جثمانه إلى المشرحة بعد إبلاغ النيابة للتحقيق، أما سوزان فقد شعرت بآلام بعد مرور ساعتين على وفاة الزوج، وجرى نقلها لمستشفى الغردقة العام، إلا أنها توفيت فور وصولها.

المصدر: BBC