الإمارات: تحرير الحديدة مطلوب لبدء التسوية السياسية في اليمن

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم عن قناعته بأن انتزاع ميناء الحديدة من قبضة جماعة "أنصار الله"( الحوثيين) هو شرط مطلوب لبدء التسوية السياسية في اليمن.

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وقال قرقاش في تغريدة نشرها اليوم على حسابه الرسمي في "تويتر" إن غياب الحوثيين عن مشاورات سلام أجريت الأسبوع الماضي في جنيف تحت الرعاية الأممية هو "دليل واضح على أن تحرير الحديدة هو المطلوب لإعادتهم إلى رشدهم والانخراط البناء في العملية السياسية".

وتابع: "برهاننا هو أن التغيير في المعادلة مهم بالنسبة للتسوية السياسية الناجحة في اليمن، والحديدة هي التغيير المطلوب وستضمن إنهاء العدوان الحوثي عبر الوسائل السياسية".

وجاء ذلك في وقت استأنفت فيه قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف العربي تقدمها على ميناء الحديدة الاستراتيجي في غرب اليمن، في محاولة جديدة لطرد الحوثيين منه.

وكانت "أنصار الله" والحكومة قد حمّلتا بعضهما البعض المسؤولية عن عدم حضور الحوثيين لمشاورات السلام الأخيرة.

المصدر: RT