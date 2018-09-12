 
مباشر

الإمارات: تحرير الحديدة مطلوب لبدء التسوية السياسية في اليمن

أخبار العالم العربي

الإمارات: تحرير الحديدة مطلوب لبدء التسوية السياسية في اليمن
Reuters Neil Hall
أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ks25

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم عن قناعته بأن انتزاع ميناء الحديدة من قبضة جماعة "أنصار الله"( الحوثيين) هو شرط مطلوب لبدء التسوية السياسية في اليمن.

إقرأ المزيد
دبابة تابعة لقوات الحكومة اليمنية اليمن.. قوات هادي تسيطر على موقع استراتيجي وتفصل الحديدة عن صنعاء

وقال قرقاش في تغريدة نشرها اليوم على حسابه الرسمي في "تويتر" إن غياب الحوثيين عن مشاورات سلام أجريت الأسبوع الماضي في جنيف تحت الرعاية الأممية هو "دليل واضح على أن تحرير الحديدة هو المطلوب لإعادتهم إلى رشدهم والانخراط البناء في العملية السياسية".

وتابع: "برهاننا هو أن التغيير في المعادلة مهم بالنسبة للتسوية السياسية الناجحة في اليمن، والحديدة هي التغيير المطلوب وستضمن إنهاء العدوان الحوثي عبر الوسائل السياسية".

وجاء ذلك في وقت استأنفت فيه قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف العربي تقدمها على ميناء الحديدة الاستراتيجي في غرب اليمن، في محاولة جديدة لطرد الحوثيين منه.

وكانت "أنصار الله" والحكومة قد حمّلتا بعضهما البعض المسؤولية عن عدم حضور الحوثيين لمشاورات السلام الأخيرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. القيادة المركزية الأمريكية تجتمع بقادة جيوش الخليج ومصر والأردن وتضغط لتشكيل حلف ضد إيران..