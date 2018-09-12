اليمن.. قوات هادي تسيطر على موقع استراتيجي وتفصل الحديدة عن صنعاء

أعلنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم سيطرتها على منطقة استراتيجية في محافظة الحديدة اليمنية، ما أتاح لها عزل ميناء الحديدة الاستراتيجي عن العاصمة صنعاء.

وذكر المكتب الإعلامي لـ"ألوية العمالقة"، وهي مجموعة قتالية مدرعة أنشئت في السبعينات، أن قواتها المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية تمكنت من بسط السيطرة على خط "كيلو 16" شرقي الحديدة وقطع طريق الحديدة-صنعاء"، جراء اشتباكات مع عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

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وأكد المكتب الإعلامي مصرع القيادي الحوثي المدعو أبو تمام وجميع مرافقيه بغارة جوية على مثلث كيلو 16 قبل سيطرة القوات الحكومية عليه.

وفي وقت مبكر من اليوم، ذكرت "ألوية العمالقة" أنها تستعد لإطلاق "أكبر عملية عسكرية على مدينة الحديدة وشارع الكورنيش وجامعة الحديدة"، مشددة على أن هذه المواقع ستنتزع في الساعات القادمة من قبضة الحوثيين، حسب صحيفة "سبق" السعودية.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن سكان محليين تأكيدهم أن طيران التحالف استأنف غاراته في المنطقة إسنادا للقوات البرية المتقدمة نحو المدينة.

واستؤنفت العمليات القتالية على مشارف الميناء الاستراتيجي الذي لا يزال تحت سيطرة "أنصار الله"، بالتزامن مع فشل مشاورات السلام بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا في جنيف الأسبوع الماضي، بسبب تغيب وفد "أنصار الله".

وألقى الطرفان المسؤولية على بعضهما البعض عن غياب الحوثيين في المشاورات.

المصدر: سبق