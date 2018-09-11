التحالف العربي: نتقدم على مختلف جبهات اليمن والحوثيون خسروا 800 مسلح

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية مقتل أكثر من 800 عنصر في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) جراء عمليات قتالية في مختلف جبهات القتال في اليمن.

وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أثناء مؤتمر صحفي متلفز عقده اليوم، أن عدد القتلى في صفوف الحوثيين بلغ 813 شخصا، مضيفا أن القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مدعومة من التحالف تواصل تقدمها نحو مواقع الحوثيين على مختلف المحاور.

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وأشار المتحدث إلى أن قوات التحالف تبذل جهودا لقطع خطوط إمداد الحوثيين في محافظة صعدة، مؤكدا استهداف مجموعة من مخازن الأسلحة والعربات المخصصة للإمداد التابعة للجماعة.

وفي محافظة الحديدة غرب البلاد، أكملت قوات التحالف، حسب المالكي، حصارها على مديرية الدريهمي ونجحت في قطع خطوط إمداد الحوثيين في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن قوات التحالف سيطرت الجمعة الماضي على زورق مفخخ أطلقه الحوثيون من ميناء الحديدة غرب اليمن لـ"الإضرار بالتجارة العالمية".

كما صرّح المالكي بأن قوات التحالف ضبطت أكثر من 275 كيلوغراما من المخدرات التي تم تسهيل دخولها إلى بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متهما جماعة "أنصار الله" بتجارة المخدرات لتمويل عملياتها، وحمّل "حزب الله" المسؤولية عن التورط في هذه الأنشطة.

وكذّب المتحدث باسم التحالف تصريحات الحوثيين عن عرقلة وصول وفدهم إلى مشاورات السلام في جنيف الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات