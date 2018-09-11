الخارجية التركية: اتفاق على قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية السورية

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن المشاركين في المفاوضات الجارية بجنيف حول سوريا اتفقوا مبدئيا على قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية السورية عن الحكومة السورية والمعارضة.

وجاء في البيان الصادر في أعقاب اجتماع ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والذي تلقت وكالة "نوفوستي" نسخة منه، أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة تشكيل قواعد عمل اللجنة الدستورية، ما يعتبر مرحلة هامة في إطار الجهود لضمان التسوية السياسية للأزمة السورية".

وأضافت الخارجية التركية: "أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن قوائم المرشحين التي قدمها النظام السوري والمعارضة".

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وتستمر في جنيف المباحثات الفنية بين ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات في جنيف تتمحور حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية والوضع حول إدلب. ويمثل الجانب الروسي في المفاوضات نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف.

المصدر: نوفوستي