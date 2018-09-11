الدول الضامنة تناقش تشكيل لجنة لصياغة دستور سوري جديد

بدأت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (تركيا وروسيا وإيران)، الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة تشكيل لجنة دستورية، توصل لها مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد في مدينة سوتشي، مطلع 2018.

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ووصلت الوفود إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف، لإجراء الاجتماع، بعد أن عقدت اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية، أمس، تحضيرا لاجتماع اليوم، من أجل مناقشة القضايا المتعلقة باللجنة الدستورية.

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإن الاجتماع سيتناول مناقشة قائمة المستقلين والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، للدول الضامنة في اجتماع سوتشي الأخير، في 30 – 31 يوليو الماضي.

ويترأس الوفد التركي إلى اجتماعات جنيف، نائب وزير الخارجية، سادات أونال، فيما يترأس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخاص بشؤون التسوية في سوريا، بينما يترأس وفد إيران مساعد وزير الخارجية، حسين أنصاري.

ومن المنتظر أن يعلن دي ميستورا، عقب اللقاء نتائج الاجتماع عبر بيان يصدر عن مكتبه، أو عبر عقده مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق من اليوم.

كما ينتظر أن يجري دي ميستورا مباحثات مماثلة مع ممثلي الدول الأخرى المعنية بالملف السوري، وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والأردن ومصر والسعودية، في 14 سبتمبر الجاري.

وخلال اجتماع سوتشي الأخير للدول الضامنة قبل شهرين، جرى التوافق على قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية، على أن يتم نقاش الآليات الناظمة والنظام الداخلي للجنة في الاجتماعات التي بدأت اليوم.

المصدر: وكالات