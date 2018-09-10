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المغرب.. ارتفاع عدد القضايا المبلغ عنها عبر "الخط المباشر"

أخبار العالم العربي

المغرب.. ارتفاع عدد القضايا المبلغ عنها عبر
Reuters
دورية للشرطة في مكناس بالمغرب
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كشفت النيابة العامة المغربية أن إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة أدى إلى ضبط حالات تورط فيها موظفون وأعوان وموظفون وأمنيون بمختلف المدن المغربية.

وذكرت صحيفة "هيسبريس" أن أغلب القضايا التي جرى التبليغ عنها عبر الخط المباشر للنيابة العامة هي لحالات رشوة وابتزاز جنسي ونصب.

وأشارت النيابة في إحصائية أن من بين الحالات قضية رشوة بمبلغ 15000 درهم، في حين تم ضبط حالة رشوة أخرى بقيمة 50 درهما فقط.

إلى ذلك، أصدرت مجموعة من المحاكم أحكاما فعلا في عدد من القضايا المذكورة، تراوحت بين الحبس النافذ والغرامات.

المصدر: هيسبريس

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