هادي: لن تفرض التجربة الإيرانية على اليمن

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنه لن تفرض التجربة الإيرانية في اليمن، مشيرا إلى أن وفد الحكومة اليمنية الشرعية في جنيف يحاور على مشروع بناء اليمن الاتحادي.

وقال خلال كلمة متلفزة من مقر إقامته في الولايات المتحدة، إن حالته الصحية جيدة، مؤكدا أنه سيعود قريبا إلى أرض اليمن.

وأضاف مخاطبا اليمنيين: "أنا أعرف أنكم تعانون تحت حكم الميليشيات، ولكن الفرج قريب وعليكم بالصبر فإن بعد الصبر الفرج.. تكلمت أنا وعبد الملك الحوثي وأنا في صنعاء أن التجربة الإيرانية ما بتمشي في اليمن، ولو على رأسي، ولم يرض الحوثي لا هو ولا نصر الله في لبنان".

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وتابع: "أما نحن هذا الجيل خمسين سنة أو ستين سنة، من الستينات صراع في صراع وقتال في قتال، لم نوفر لشعبنا الخمسة مطالب، لا نظام صنعاء ولا نظام عدن، وهي المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرق"، مؤكدا أن "كل إقليم من أقاليم اليمن سيحقق هذه المطالب خلال سنة واحدة في ظل نظام اليمن الاتحادي".

ويخضع الرئيس اليمني في الولايات المتحدة حاليا للعلاج من مشكلة في القلب يعاني منها منذ 2011، ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين يمنيين أن هادي سيبقى هناك لحين عقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليمن في نهاية سبتمبر الجاري.

المصدر: وكالات