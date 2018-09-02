هادي يغادر إلى الولايات المتحدة للعلاج

أعلن مصدر بالحكومة اليمنية، أن الاستعدادات جارية لسفر الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الولايات المتحدة، لتلقي العلاج في أحد المستشفيات الأمريكية.

ويعالج الرئيس هادي من مشكلة في القلب منذ عام 2011.

وقال مسؤولان يمنيان: إن هادي "سيظل في الولايات المتحدة لحين عقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ويشهد اليمن أزمة كبيرة عقب سيطرة أنصار "حزب الله" الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من محافظات اليمن عام 2011، مما أدى إلى نشوب صراع بين الحكومة برئاسة عبد ربه منصور هادي، والذي لجأ إلى السعودية، وبين الحوثيين.

وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله"، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء وباقي الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين يردون بإطلاق صواريخ على أراضي المملكة خاصة في جازان ونجران وعسير.

المصدر: رويترز