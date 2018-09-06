مصر ترفض دخول "متحولة جنسيا" إسرائيلية إلى سيناء

رفض ضباط حرس الحدود في مصر السماح لإسرائيلية "متحولة جنسيا"، بالدخول إلى سيناء عبر معبر طابا الحدودي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "بعد 3 ساعات من الانتظار على الحدود المصرية أبلغ موظفو معبر (طابا) الحدودي شابة إسرائيلية بأنها لن تستطيع إكمال طريقها لشبه الجزيرة".

وذكرت أن هذه الشابة تدعى عتيلا إسرائيلي نيفو، تبلغ من العمر 27 عاما، أرادت أن تقضي إجازتها في سيناء مع اثنتين من صديقاتها، وبعد وصولهن إلى معبر طابا الحدودي فجرا، رفض الجانب المصري السماح لهن بالدخول.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم تأخيرهن لمدة 3 ساعات حتى اضطررن إلى العودة من حيث أتين، والسبب هو أن عتيلا يسرائيلي نفو هي امرأة متحولة جنسيا ومكتوب في خانة الجنس بجواز سفرها (ذكر)".

وقالت المتحولة الإسرائيلية:"عبرنا الجانب الإسرائيلي وعندما وصلنا أنزلنا الحقائب ونظر الضابط المصري إلى جوازات السفر، وبالتحديد إلى جواز سفري، وطلب منا الذهاب إلى قاعة تفتيش الجوازات والانتظار، لاحظت أن جواز سفري تبادلته أياد كثيرة ما بين 10 إلى 12 ضابطا، وبعد انتظار دام 3 ساعات تقريبا، جاء أحد الموظفين وقال لي عبر سائح فلسطيني ينطق العبرية، وساعد في الترجمة، إنني لن أستطيع دخول مصر لسببين؛ الأول هو أن صورتي لا تتطابق مع ما يراه، وأن هناك مشكلة فيما يتعلق بخانة تحديد الجنس في الهوية، حيث كان يجب أن يكتب هناك الجنس (أنثى) وليس (ذكرا)".

المصدر: ynetnews