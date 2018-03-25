السلطات المصرية تفرج عن إسرائيلي اعتقلته بعد اجتيازه الحدود

أفرجت السلطات المصرية، مساء يوم السبت، عن مواطن إسرائيلي اعتقلته بعد عبوره لمعبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل، وبحوزته ذخيرة.

وصرحت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه اعتقل "بعد أن عثرت السلطات المصرية على مشط للذخيرة داخل سيارته وهو في طريقه إلى المنتجعات السياحية في مدينة طابا"، وأنه "تم الإفراج عنه بعد احتجاز دام لثلاثين ساعة وبعد تدخل وزارة الخارجية في القدس الغربية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة"​​​.

‏واكتفت السلطات المصرية بفرض غرامة مالية عليه، دون الإفصاح عن قيمتها.

يذكر أن الشرطة المصرية اعتقلت سائحاً إسرائيليا يدعى نير يطاح، 24 عاماً، في منطقة نويبع جنوب سيناء في شهر أكتوبر الماضي، بعد أن عثرت على رصاص بندقية في حقيبته.

كما يشار إلى أن هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية كانت قد حذرت الإسرائيليين مرتين العام الماضي من السفر إلى عدة دول بسبب مخاوف أمنية من وقوع هجمات ضد أهداف يهودية.

وتحتل منطقة سيناء المرتبة الأولى عادة على القائمة التي يحظر إليها السفر من قبل الهيئة، كما قامت إسرائيل خلال العام الماضي بإغلاق معبر طابا الذي يربط بين إسرائيل ومصر لعدة أيام خشية وقوع هجمات إرهابية.

المصدر: سبوتنيك