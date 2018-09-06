العراق.. قرار حظر التجوال في البصرة ولد ميتا

أفاد مصدر أمني لـRT بأن قوات الأمن في محافظة البصرة جنوبي العراق ألغت قرار فرض حظر التجوال الذي كان من المقرر أن يبدأ في الساعة الثالثة من عصر اليوم، على خلفية المظاهرات الشعبية.

وذكر مصدر في قيادة عمليات البصرة لمراسلنا أن قرار إلغاء حظر التجوال جاء من قبل قائد عمليات البصرة جميل الشمري.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق من اليوم، أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن إلى أن حظر التجوال سيفرض بمدينة البصرة اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر، بعد ورود معلومات استخباراتية حول وجود نية لدى البعض للاعتداء على المباني الحكومية أو ارتكاب مخالفات أخرى.

وتشهد البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء.

وتجددت المظاهرات عصر أمس، بعد يوم دام شهد سقوط ستة متظاهرين قتلى وإصابة 42 آخرين إثر تدخل قوات الأمن.

المصدر: RT + السومرية