المتظاهرون يقطعون طريق ميناء أم قصر في البصرة

ذكر موظفون في ميناء أم قصر العراقي ومسؤولون، أن محتجين أغلقوا مدخل ميناء السلع، للمطالبة بتحسين الخدمات، بعد ساعات من إضرام النار في مبنى الحكومة في المحافظة.

وفي السياق ذاته، قطع المتظاهرون الطريق الرئيسية الرابطة بين منطقتي تنومة والعشار في المحافظة، فيما تجمع المئات من أبناء البصرة أمام قائم مقامية قضاء شط العرب.

قامت حكومة قضاء الزبير المحلية، من جانبها، بتعليق أعمالها، مشيرا إلى أنها شددت إجراءاتها الأمنية تحسبا من وقوع أي طارئ.

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وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن متظاهرين غاضبين قاموا، بقطع الطريق الرئيسية مع مدينة العمارة من منطقة كرمة علي شمالي البصرة.

وأكد مصدر أمني أن مجهولين قاموا، بحرق مبنى مديرية بلديات البصرة المجاور لمبنى المحافظة، وسط البصرة.

من جهته، أعلن مدير الدفاع المدني في البصرة تحسين علي إخماد جميع الحرائق التي اندلعت في ديوان المحافظة ومبنى البلديات، مشيرا إلى وجود حالات اختناق بين أفراد الدفاع المدني خلال اخمادهم تلك الحرائق.

وقال تحسين: "أخمدنا جميع الحرائق في ديوان المحافظة من الجانب الأيمن للبناية، وكذلك حريق مبنى البلديات في البصرة".

وأضاف، "واجهنا صعوبة في الوصول إلى الحرائق كون فرقنا تعرضت إلى إطلاق نار مجهول المصدر ورمي بالقناني المشتعلة".

وشدد تحسين على عدم وجود أي حالة وفاة.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

المصدر: وكالات