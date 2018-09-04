محتجون يحرقون مبنى محافظة البصرة وفرض حظر للتجوال بعد مقتل 6 منهم

اقتحم محتجون مبنى ديوان محافظة البصرة جنوب العراق، وأضرموا النار فيه، تعبيرا عن غضبهم، مع ارتفاع حدة التظاهرات إثر سقوط قتلى في صفوف المحتجين.

واشتبك مئات المحتجين مع قوات الأمن في البصرة اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، وأحرقوا مبنى محافظة البصرة بالكامل بعد أن ألقوا قنابل حارقة، كما حاولوا قطع الطرق المؤدية إلى المبنى.

وارتفعت حصيلة قتلى المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في البصرة الى 6 فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 50، ما دفع سلطات المحافظة لفرض حظر للتجوال في المحافظة.

وتحدثت مصادر محلية، عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية في الهواء وكذلك قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط المبنى.

وتشهد البصرة منذ عدة أيام موجة احتجاجات واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير الماء والكهرباء، والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

المصدر: RT + وكالات