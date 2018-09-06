التحالف العربي يعترف بـ "احتمال وقوع أضرار جانبية" في غارة قتلت 30 مدنيا باليمن

أقر التحالف العربي الذي تقوده السعودية باحتمال وقوع "أضرار جانبية وخسائر في أرواح المدنيين" إثر غارة جوية شنت غرب اليمن يوم 23 أغسطس وأودت بحياة 30 طفلا وامرأة، حسب الأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي اليوم إن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحالت نتائج تلك العملية التي نفذت في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث "للنظر في احتمالية وجود حادث عرضي"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكر المتحدث أن قيادة قوات التحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة في المنطقة في اليوم المذكور، قائلا: "بناء على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع أضرار جانبية وخسائر أرواح للمدنيين.. فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك للتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك".

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قد أعلن في الـ24 أغسطس الماضي عن مقتل 26 طفلا و4 نساء جراء غارة جوية استهدفت المنطقة، مطالبا بإجراء تحقيق مستقل في الحادث.

وسبق أن اعترف التحالف العربي بارتكاب قواته "أخطاء" في غارة استهدفت في التاسع من أغسطس حافلة في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة، ما أودى بأرواح 51 شخصا، 40 منهم أطفال، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جانبها، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أواخر الشهر الماضي بأساليب التحالف في التحقيق بمخالفات وجرائم حرب مزعومة منسوبة إلى قواته في اليمن، مشددة على أن هذه التحقيقات تفتقر إلى المصداقية وفشلت في إنصاف الضحايا المدنيين.

المصدر: وكالات