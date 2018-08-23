الحوثيون يتهمون التحالف العربي بقتل 26 طفلا وامرأة بغارة جديدة على الحديدة

أفادت وسائل الإعلام التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية بمقتل 22 طفلا وأربع نساء جراء غارة لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن الغارة استهدفت مجموعة من النازحين في مديرية الدريهمي.

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وكان الحوثيون قد اتهموا التحالف قبل أسبوع بقتل عشرات الأشخاص خلال يومين جراء قصفه لمدينة الدريهمي، محملين إياه المسؤولية عن استهداف المدنيين والأحياء المكتظة بالسكان.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن بالغ قلقها إزاء تطورات الوضع في هذه المنطقة.

وقبل أسبوعين، لقي 50 شخصا مصرعهم جراء غارة للتحالف استهدفت حافلة كانت تقل أطفالا في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة، حسب الصليب الأحمر.

ولم يصدر بعد تعليق رسمي من التحالف بشأن حادث اليوم.

وكان التحالف قد اتهم الحوثيين باستخدام المدنيين، بمن فيهم الأطفال، كدروع بشرية.

المصدر: قناة المسيرة التابعة للحوثيين