جدل في مصر بسبب نساء حاسرات الرأس على غلاف "صوت الأزهر"!

احتوى غلاف مجلة "صوت الأزهر" في مصر على عدد من السيدات والكاتبات حاسرات الرأس، في إطار حملة يشنها الأزهر منذ أسابيع، لمواجهة ظاهرة التحرش بالفتيات والسيدات في البلاد.

وأثار الغلاف جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المجلة هي المنبر الإعلامي الأول للأزهر. وانقسمت الآراء بين رافض ومؤيد، فاعتبر البعض البادرة غير مسبوقة ومرفوضة، فيما رأى آخرون أنها نقلة نوعية ومهمة في إطار تجديد الخطاب الديني.

من جهته، قال أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر، عادل عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، إن القائمين على المجلة لم يخالفوا القواعد الدينية، كونهم نشروا صورا لكاتبات معروفات، وتحدثن عن ظاهرة تؤرق المجتمع.

وسلطت مجلة "صوت الأزهر" في آخر عددين لها الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي، حيث رصدت المجلة ردود الفعل الواسعة حول تلك الظاهرة.

المصدر: وكالات