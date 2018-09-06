ارتفاع عدد المصابين بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على جنوب السعودية

ارتفع عدد المصابين، بشظايا صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية، إلى 26 شخصا، بينهم طفلان.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بنجران عبد الخالق علي القحطاني، أمس الأربعاء، إن 26 مدنيا أصيبوا بالشظايا، تم علاج 15 منهم في الموقع، ونقل الـ 11 مصابا الباقين إلى المستشفى.

من جهته أشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي إلى أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية، التي أطلقتها قوات الحوثيين باتجاه السعودية بلغ حتى الآن 189 صاروخا، تسببت بمقتل 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.

المصدر: واس