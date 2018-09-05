التحالف العربي: إصابة 23 شخصا بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على جنوب السعودية (بالصور)

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة 23 شخصا بسقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على منطقة نجران جنوب المملكة واعترضته قواتها للدفاع الجوي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، حسب بيان نشرته وكالة "واس" السعودية الرسمية: "في تمام الساعة 20:08 رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح المالكي أن الصاروخ كان موجها نحو مدينة نجران و"أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، مضيفا: "قد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية مما تسبب في إصابة 23 شخصا، بإصابات طفيفة".

www.spa.gov.sa

www.spa.gov.sa

واعتبر التحالف العربي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216، والقرار رقم 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني".

وذكر المالكي أن إجمالي عدد الصواريخ البالستية التي أطلقتها قوات الحوثيين باتجاه السعودية بلغ حتى الآن 189 قطعة و تسببت بمقتل 112 مدنيا من الموطنين والمقيمين، وإصابة المئات.

www.spa.gov.sa

www.spa.gov.sa

www.spa.gov.sa

من جانبها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، في وقت سابق من اليوم، إن صاروخا باليستيا من طراز "بدر1" أطلقته القوات الحوثية أصاب معسكرا للحرس الوطني السعودي في منطقة نجران.

ويمر اليمن منذ سبتمبر 2014 بنزاع مسلح مستمر بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس عام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء وباقي الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين يردون بشن هجمات على مواقع الجيش السعودي أو شركة "أرامكو" العملاقة للنفط داخل أراضي المملكة خاصة في جازان ونجران وعسير.

المصدر: واس + المسيرة نت + وكالات