الدفاع الروسية تعلن ضرب "النصرة" في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 4 مقاتلات تابعة لها وجهت ضربات عالية الدقة أمس الثلاثاء لمواقع تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في إدلب بعيدا عن القرى والمدن.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن"أربع قاذفات روسية أغارت يوم أمس الثلاثاء 4 سبتمبر من قاعدة حميميم الروسية في سوريا، على مواقع لتنظيم "جبهة النصرة"في محافظة إدلب، مستخدمة ذخيرة فائقة الدقة.

وتابع البيان أن "منظومة الدفاع الجوي في قاعدة حميميم دمرت أيضا ليلا طائرتين مسيرتين تابعتين للإرهابيين ليصل عدد الطائرات التي أسقطت خلال شهر إلى 47 طائرة".

وأفاد كوناشينكوف، بأن الضربات وجهت إلى مواقع الإرهابيين الواقعة خارج المناطق المأهولة، حيث كانوا يحتفظون بطائرات دون طيار، وكذلك على المناطق التي كانت تستخدم لإطلاق تلك الطائرات المسيرة لتنفيذ هجمات إرهابية على قاعدة حميميم الروسية والمناطق السكنية في محافظتي حلب وحماة.

وتابع البيان أن قاذفتين من طراز سو-34 متعددة المهام استهدفتا ورشة كان مسلحو جبهة النصرة يعدون فيها طائرات بدون طيار محشوة بالمتفجرات لتنفيذ هجمات إرهابية.

كما دمرت طائرة من طراز سو- 35 إس مستودعا يحوي ذخيرة ووسائط دفاع جوي محمولة للإرهابيين.

وأكد البيان أن جميع الغارات نفذت بعد تحديد جميع الأهداف التابعة للجماعات الإرهابية بدقة عالية وعبر قنوات عديدة، وجميعها نفذت بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية