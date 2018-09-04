الدفاع الجوي السعودي يسقط صاروخين أطلقهما الحوثيون على جازان

أشار مراسلنا في اليمن، نقلا عن مصادر مطلعة، أن القوة الصاروخية الموالية للحوثيين أعلنت عن إطلاق 4 صواريخ باليستية على مصفاة شركة أرامكو ومصنع البتروكيماويات في جازان بالسعودية.

من جهتها، أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي إسقاط صاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية تجاه منطقة جازان، في وقت أكد فيه أهالي المدينة أنهم سمعوا صوت دوي انفجارات عنيفة في سماء جازان بسبب التصدي للصاروخ.

عاجل | الدفاع الجوي يعترض صاروخين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على #جازان#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٤ سبتمبر ٢٠١٨

وشدد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، على أن قواته الدفاعية على أتم الاستعداد للتصدي لمثل هذه الصواريخ التي يستهدف فيها المسلحون الحوثيون المدن والمراكز السكانية، ما يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها المنشأة النفطية "أرامكو" في السعودية، إذ أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها استهدفت، بطائرة مسيرة، مصفاة "أرامكو" السعودية في الرياض في شهر يوليو الماضي.

وأعلنت الشركة في حينها، السيطرة على حريق محدود في الموقع.

واستهدف الحوثيون أراضي المملكة بما يقارب الـ190 صاروخا باليستيا.

المصدر: وكالات