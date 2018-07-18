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الحوثيون يستهدفون مصفاة "أرامكو" بالرياض والشركة تعلن السيطرة على حريق في الموقع

أخبار العالم العربي

الحوثيون يستهدفون مصفاة
www.saudiaramco.com
مصفاة لشركة "أرامكو" السعودية للنفط
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها استهدفت، اليوم الأربعاء، بطائرة مسيرة، مصفاة "أرامكو" السعودية في الرياض، فيما أعلنت الشركة السيطرة على حريق محدود في الموقع.

وقالت جماعة "أنصار الله"، عبر وسائل إعلام تابعة لها: "استهدف سلاح الجو المسير اليوم مصفاة شركة أرامكو في الرياض".

وفي الوقت ذاته أفادت الجماعة بأن سلاح الجو التابع للحوثيين "كشف عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز صماد 2"، في خبر ورد بالتزامن مع إعلان استهداف المصفاة.

من جانبها، أصدرت شركة "أرامكو" عبر صفحتها في موقع "تويتر" بيانا مقتضبا جاء فيه: "تمكنت فرق الإطفاء في أرامكو السعودية والدفاع المدني من السيطرة على حريق محدود وقع مساء اليوم في أحد الخزانات في مصفاة الرياض".

وأضافت الشركة: "لم تقع أية إصابات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة بهذا الحريق،  والتحقيق جار لمعرفة مسببات الحادث".

يتبع...

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