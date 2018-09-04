محكمة مصرية تغرم بي ان سبورت القطرية بملايين الدولارات

أيدت المحكمة الاقتصادية المصرية، اليوم الثلاثاء، تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورت"، ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي بمبلغ 400 مليون جنيه ما يعادل (22.350) مليون دولار.

وأحال النائب العام المصري، مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات أن المجموعة خالفت المادة (8) من قانون حماية المنافسة، عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الاصطناعي المصري "نايل سات"، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الاصطناعي القطري "سهيل سات"، الأمر الذي قد يزيح القمر المصري من السوق.

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وأكدت التحقيقات أن الشركة، ربطت بيع البطولات الدورية، رغم أن كل بطولة تمثل منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره.

وكان جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، أقام دعوى عام 2017 ضد الشركة القطرية ورئيسها الذي يملك نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، لأن شركته تخالف القانون المصري الصادر سنة 2005 بشأن حماية المنافسة.

المصدر: مصراوي