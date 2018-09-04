إسبانيا تتراجع عن مساعدة السعودية في قصف الحوثيين

أعلنت إسبانيا الثلاثاء، إلغاء اتفاق حول بيع العربية السعودية، قنابل جوية عالية الدقة. والحديث يدور عن اتفاق وقع في العام 2015 لبيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للمملكة.

وتخشى مدريد، أن يتم استخدام هذه القذائف الجوية ضد الحوثيين في اليمن، وخاصة أن القصف الجوي، للتحالف العربي، يخلّف في بعض الأحيان ضحايا بين المدنيين اليمنيين.

وتعتزم الحكومة الإسبانية، إعادة 9,2 مليون يورو (10,6 مليون دولار) دفعتها الرياض للحصول على القنابل بموجب الاتفاق المذكور أعلاه.

وجاء الإعلان الإسباني في أعقاب غارة جوية نفذها التحالف، بقيادة الرياض، في أغسطس الفائت، وتسببت بمقتل عشرات المدنيين بينهم 40 طفلا، وأثار الحادث ردود فعل دولية صاخبة.

إقرأ المزيد

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وتؤكد الأمم المتحدة، أن النزاع في اليمن تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتعتبر إسبانيا ، وفقا لمصادر متعددة، أحد أكبر مصدري الأسلحة للسعودية.

المصدر: وكالات