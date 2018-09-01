بعد غارته على صعدة.. التحالف العربي يعلن أسفه

أقر التحالف العربي، بقيادة السعودية، بـ "وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك"، بخصوص الغارة التي شنها على حافلة ببلدة ضحيان في صعدة باليمن وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى بينهم أطفال.

وجاء في بيان للتحالف أعلنه اليوم السبت، "اطلعت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث اليوم السبت 1 سبتمبر بشأن ما أُثير من ادعاءات حيال إحدى العمليات التي نفذتها قوات التحالف لدعم الشرعية يوم 9 أغسطس (الماضي) في محافظة صعدة، وما توصل إليه الفريق المشترك عن وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك وما ذكر بهذا الشأن".

وتابع البيان "عليه فإن قيادة القوات المشتركة تعبر عن أسفها لتلك الأخطاء، وتقدم تعازيها لأهالي الضحايا وتضامنها معهم، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

بيان من تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن ما أثير حيال إحدى العمليات في محافظة #صعدة#الإخباريةhttps://t.co/FE6MN3c0mkpic.twitter.com/SFTPQFrc5x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 1, 2018

وأكدت قيادة التحالف "قبولها بالنتائج وما خلص إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وإنها فور حصولها على تلك النتائج بشكل رسمي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبت ارتكابهم أخطاء وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات، مع الاستمرار في مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث".

وأشارت إلى أنه سيتم تكليف اللجنة المشتركة للنظر في منح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن، بالتواصل مع الحكومة اليمنية لتحديد هويات وأسماء المتضررين ليتم العمل على مساعدتهم.

وكانت مصادر في محافظة صعدة اليمنية أعلنت في 9 أغسطس مقتل وجرح عشرات الطلاب، جراء غارة جوية للتحالف العربي، استهدفت حافلة كانت تقلهم في مدينة ضحيان.

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المصدر: وكالات