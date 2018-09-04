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بالصور.. تحالف واشنطن ينقب عن الآثار في الرقة

أخبار العالم العربي

بالصور.. تحالف واشنطن ينقب عن الآثار في الرقة
AFP GEORGE OURFALIAN
موقع الرصافة الأثري جنوب غربي الرقة
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تداولت مواقع سورية معارضة صورا قد تكون لقوات أمريكية وفرنسية مشتركة، وهي تمارس التنقيب عن الآثار في تلال محافظة الرقة الخاضعة لقوى تابعة لتحالف واشنطن الدولي شرقي سوريا.

ونشر الناشط والإعلامي المعارض مهاب ناصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين صورا لآليات قال إنها تتبع للتحالف الدولي لدى تنقيبها عن الآثار في تلال منطقة المنصورة في ريف الرقة الغربي.

وأضاف الناشط الذي ينحدر من مدينة الرقة، أن عمليات تنقيب مماثلة تجري منذ أشهر في ريف الطبقة الشمالي الغربي في محيط قلعة جعبر وبلدة الجرنية وغرب مدينة الطبقة في منطقة الكرين.

وتعتبر المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من سوريا كنزا غنيا بالمواقع واللقى الأثرية، التي سبق وأن اتهم تنظيم "داعش" بسرقتها وبيعها إلى تجار في الدول المجاورة.

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وتنتشر القوات الفرنسية والأمريكية في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سوريا في إطار ما يسمى بعمليات التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق.

 المصدر: مواقع إعلامية سورية

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