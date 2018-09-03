بعد الإخفاق بتسمية الكتلة الأكبر.. رفع جلسة البرلمان العراقي الأولى وإبقاؤها مفتوحة

أفاد مراسلنا في بغداد، بإخفاق البرلمان العراقي في تسمية الكتلة الأكبر في جلسته الأولى، مشيرا إلى أن رئيس السن أبقى الجلسة مفتوحة حتى غد الثلاثاء، وأن 6 شخصيات ترشحت لرئاسة المجلس.

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وعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى برئاسة النائب الأكبر سنا محمد علي زيني الاثنين في بغداد، حيث أُعلن عن فتح باب الترشيح لاختيار رئيس دائم لمجلس النواب ونائبين له.

وذكر مصدر برلماني، أن الشخصيات المترشحة لرئاسة المجلس، هم كالتالي:

- طلال الزوبعي

- أحمد الجبوري

- محمد تميم

- محمد الحلبوسي

- أسامة النجيفي

- رشيد العزاوي

وينص الدستور العراقي على حسم مناصب الهيئة الرئاسية للبرلمان خلال الجلسة الأولى، وفي حال فشل البرلمان في تسمية هيئته الرئاسية، تبقى جلسة البرلمان مفتوحة خشية الدخول بمخالفة دستورية.

وأعلنت تحالفات "النصر" و"سائرون" و"الحكمة" و"الوطنية"، بالإضافة إلى قوى أخرى، توصلها لاتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر التي تضم 177 نائبا، تحت اسم "تحالف النواة".

وفي وقت لاحق أعلن تحالفا "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، التوصل لاتفاق آخر لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، تحت اسم "تحالف البناء"، والذي يضم 145 نائبا.

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المصدر: RT