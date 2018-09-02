16 كيانا سياسيا تشكل الكتلة الأكبر في برلمان العراق

أعلنت تحالفات "النصر" و"سائرون" و"الحكمة" و"الوطنية"، بالإضافة إلى تحالفات أصغر توصلها لاتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد، الذي ستعقد جلسته الأولى غدا.

وذكرت مصادر مطلعة أن عددا من المكونات والاحزاب الأصغر، انضمت في اللحظة الأخيرة إلى التحالف الجديد من بينها تحالف القرار العراقي بزعامة أسامة النجيفي، وعابرون برئاسة قاسم الفهداوي وآخرون.

وأعلن في وقت سابق، أن كلا من تحالف "سائرون" و"النصر" و"الحكمة" و"الوطنية"، توصلت إلى الاتفاق على تشكيل نواة الكتلة الأكبر.

وأشار بيان مشترك للتحالف الجديد، إلى أنه "بقرار عراقي وطني نابع من مصلحة بلدنا واستجابة لمطالب المواطنين، اتفقنا اليوم على تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية التي ستتمكن من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

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وأضاف، أنه "تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركائنا الآخرين للمساهمة معا في تشكيل هذه الكتلة.. التحالف عابر للطائفية ويرفض المحاصصة بكافة أشكالها".

وأكد البيان أن التشكيل الجديد "يسعى إلى المساهمة الجادة والفاعلة لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والإعمار وإعادة النازحين ومحاربة الفساد والمفسدين".

RT

وجرت في العراق في شهر مايو الماضي، انتخابات برلمانية فازت فيها كتلة "سائرون" بزعامة رجل الدين البارز مقتدى الصدر، فيما كان المركز الثاني من نصيب تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، واحتل المركز الثالث ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.

وجاء ائتلاف "دولة القانون" لنائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في المرتبة الرابعة، مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة نيجيرفان بارزاني.

المصدر: RT + وكالات