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الحوثيون ينفون سيطرة قوات هادي على مديرية الظاهر

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الحوثيون ينفون سيطرة قوات هادي على مديرية الظاهر
Reuters Ali Owidha
اليمن- أرشيف
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نفى توفيق الحميري عضو اللجنة الثورية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، سيطرة قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة معقل الحوثيين.

وقال الحميري لـRT: "المعارك تدور في جازان ونجران وعسير، فكيف سيتمكنون من الوصول إلى الظاهر"؟

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وأضاف أن "الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية باتجاه الأراضي السعودية دفعت التحالف لمثل هذه الإعلانات الزائفة لرفع معنويات مقاتليهم".

وكانت قوات هادي قد أعلنت اليوم فرض سيطرتها، بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على مديرية الظاهر شمال غربي محافظة صعدة.

المصدر: RT

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