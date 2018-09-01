قوات هادي تسيطر على الظاهر في صعدة

أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم، سيطرتها على مديرية الظاهر شمالي غرب محافظة صعدة معقل الحوثيين شمالي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن مصدر عسكري قوله إن "قوات الجيش مسنودة بقوات التحالف العربي استكملت تحرير مديرية الظاهر بالكامل بعد تحرير مناطق، الكحلا ونقيل بن حارث والمجرن وطيبان وجزاع والخلبة وقمامة".

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كما أشار المصدر إلى سقوط العشرات بين قتل وجريح في صفوف الحوثيين في معارك الظاهر، إضافة إلى مقتل "المشرف الحوثي حسن علي حسن مع سبعة من مرافقيه".

وأضاف أن قوات الجيش استكملت المرحلتين الأولى والثانية من الخطة العسكرية الخاصة بعملية "قطع رأس الأفعى" بنجاح، موضحا أن العملية انتهت بحصار معقل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

من جهة أخرى أفاد مراسلنا في صنعاء، بأن منطقة الملاحيظ التي هي مركز مديرية الظاهر، لا تزال في أيدي الحوثيين.

المصدر: RT + وكالة "سبأ"