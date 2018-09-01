 
مباشر
عاجل
المعلم: العلاقة السورية الإيرانية ليست موضوع مساومة لأنها علاقة استراتيجية

قوات هادي تسيطر على الظاهر في صعدة

أخبار العالم العربي

قوات هادي تسيطر على الظاهر في صعدة
AFP ABDULLAH AL-QADRY
قوات موالية للرئيس هادي يهاجمون مواقع للحوثيين- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kq6m

أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم، سيطرتها على مديرية الظاهر شمالي غرب محافظة صعدة معقل الحوثيين شمالي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن مصدر عسكري قوله إن "قوات الجيش مسنودة بقوات التحالف العربي استكملت تحرير مديرية الظاهر بالكامل بعد تحرير مناطق، الكحلا ونقيل بن حارث والمجرن وطيبان وجزاع والخلبة وقمامة".

إقرأ المزيد
قوات هادي تعلن تقدمها في الحديدة وتعز

كما أشار المصدر إلى سقوط العشرات بين قتل وجريح في صفوف الحوثيين في معارك الظاهر، إضافة إلى مقتل "المشرف الحوثي حسن علي حسن مع سبعة من مرافقيه".

وأضاف أن قوات الجيش استكملت المرحلتين الأولى والثانية من الخطة العسكرية الخاصة بعملية "قطع رأس الأفعى" بنجاح، موضحا أن العملية انتهت بحصار معقل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

من جهة أخرى أفاد مراسلنا في صنعاء، بأن منطقة الملاحيظ التي هي مركز مديرية الظاهر، لا تزال في أيدي الحوثيين.

المصدر: RT + وكالة "سبأ"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر "عمدة لندن يرتدي البكيني ويطير في الهواء".. ارتفاع معدلات الجريمة يدفع نشطاء لهذا الاحتجاج